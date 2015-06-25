Полицейские вернут девушке соцкарту, которую изъяли контролеры

Фото: ТАСС

Сотрудники полиции вернут в пятницу 16-летней девушке социальную карту, которую у нее изъяли контролеры в троллейбусе на Нахимовском проспекте, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов.

"Завтра сотрудники московской полиции вернут 16-летней девочке из многодетной семьи социальную карту, которую у нее изъяли контролеры в троллейбусе на Нахимовском проспекте столицы", - приводит слова Галиакберова Агентство "Москва".

Ранее он заявил, что установлены личности троих контролеров, высадивших девушку с инвалидностью из троллейбуса. Полицейские связались с ними по телефону и вызвали в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, по информации ряда СМИ, бригада контролеров высадила из троллейбуса девушку и отобрала у нее проездной билет, усомнившись в том, что предъявленная социальная карта москвича принадлежит подростку.

При этом в пресс-службе Мосгортранса сообщили, что пассажирка троллейбуса, у которой был изъят проездной билет, не смогла предоставить документы, подтверждающие право на льготный проезд.

В Мосгортрансе также добавили, что, по предварительной информации, она отказалась получить постановление об изъятии проездного документа и вышла на остановке "Улица Ивана Бабушкина", после чего обратилась в правоохранительные органы.