Мосгортранс: девочка сама вышла из троллейбуса и обратилась в полицию

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Полиция проведет проверку в отношении контролеров, высадивших из троллейбуса 16-летнюю девочку с инвалидностью из автобуса. Об этом m24.ru сообщили в столичном главке МВД России.

Инцидент произошел на Нахимовском проспекте. Проверку проведут по заявлению родителей девочки.

"По предварительной информации, контролеры, осуществлявшие проверку проездных документов, усомнились в том, что предъявленная социальная карта москвича принадлежит ребенку", – сказали в пресс-службе.

Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Мосгортрансе m24.ru сообщили, что обстоятельства инцидента сейчас выясняются. "25 июня около 12.30 при проведении контроля оплаты проезда в троллейбусе № 49 на Нахимовском проспекте контролеры ГУП "Мосгортранс" изъяли у одной из пассажирок временный единый социальный билет.

Основанием для изъятия билета стало отсутствие у данной пассажирки документов, подтверждающих право льготного проезда", – отметили в пресс-службе предприятия.

По данным Мосгортранса, пассажирка отказалась получить постановление об изъятии проездного документа и вышла на своей остановке "Улица Ивана Бабушкина", после чего обратилась в правоохранительные органы.

Отметим, что еженедельно контролеры ГУП "Мосгортранс" изымают до 1000 неправомерно используемых социальных карт.