Полиция задержала похитителя посылок "Почты России"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Москве задержан молодой человек, похитивший несколько посылок из отделения "Почты России" в Краснопрудном переулке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратился замначальника службы безопасности ФГУП "Почта России", который рассказал, что накануне неизвестный проник в отделение предприятия и под видом водителя совершил кражу почтовых отправлений. Через некоторое время по подозрению в совершенном преступлении был задержан 23-летний молодой человек.

Источник добавил, что задержанный не имеет постоянного места жительства в Москве и ночует у случайных знакомых. Какую цель преследовал задержанный и что содержалось в почтовых отправлениях - неизвестно.

При этом в "Почте России" сообщили, что материального ущерба ни собственникам посылок, ни самой Почте России нанесено не было.

Как ранее сообщало m24.ru, "Почта России" совместно с РОСНАНО создаст систему мониторинга почтовых отправлений с помощью электронных меток RFID. Сейчас отследить почтовые отправления можно лишь с помощью штрих-кодов и их номеров.

Для создания новой системы мониторинга будут внедрены нанотехнологические решения. Соответствующее соглашение было подписано генеральным директором "Почты России" Дмитрием Страшновым и председателем правления РОСНАНО Анатолием Чубайсом.