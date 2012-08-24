В Москве задержан серийный вор-"альпинист"

ИТАР-ТАСС

Сотрудники УВД по Северному административному округу задержали квартирного вора-рецидивиста, подозреваемого в совершении 15 квартирных краж с использованием альпинистского снаряжения.

В течение года на территории округа произошла серия краж, совершенных по одной схеме. Злоумышленник спускался с крыш домов на балконы квартир верхних этажей, с помощью монтировки взламывал балконные двери и проникал внутрь.

Преступник был пойман в ходе проведения городского оперативно-профилактического мероприятия "Квартира" после розыскных мероприятий. Злоумышленника задержали сотрудники угрозыска УВД по САО.

Вором-рецидивистом оказался ранее судимый 36-летний москвич, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Следователи установили его причастность к 15 подобным кражам, совершенным только на территории Северного округа.