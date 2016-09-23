Уголовное дело возбудили после гибели пяти человек при падении лифта

Возбуждено уголовное дело после гибели пятерых человек при падении лифта на стройплощадке на северо-западе столицы, сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

В настоящее время следователи проверяют документацию строительного объекта, в том числе технические бумаги по эксплуатации и установке грузового лифта. Устанавливаются причины падения кабины и отказа систем страховки в аварийных ситуациях.

На месте работают специалисты СК, они проводят необходимый комплекс следственных действий.

Расследование по уголовному дела продолжается.