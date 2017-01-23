Порядка полутора тысяч человек эвакуировали из здания кинотеатра в Замоскворечье

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Посетительнице кинотеатра "5 звезд" на улице Бахрушина пришло сообщение о том, что в здании кинотеатра заложена бомба. Данную информацию она передала сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Агентство "Москва".

Прибывшие на место полицейские оцепили здание и эвакуировали полторы тысячи человек. Как рассказала полицейским 40-летняя безработная москвичка, в последнее время ее постоянно преследуют масоны, которым она, якобы, "перешла дорогу".

Кроме того, женщина пожаловалась на энергетику, которая собирается у нее в голове и не дает контролировать действия. В кинотеатр, по словам женщины, она пришла с четырьмя детьми.

В результате осмотра помещений и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было. По данному факту проводится проверка.

