Подозреваемый в убийстве задержан на западе Москвы

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На западе столицы задержан подозреваемый в нанесении более сотни ранений шилом своему собутыльнику, сообщает 21 июля "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Им оказался 59-летний мужчина. Во время допроса он признался, что в минувшую пятницу в шалаше возле гаражей на улице Ивана Франко, дом №29 распивал алкогольные напитки вместе с малознакомым мужчиной.

Во время ссоры он ударил собутыльника ножом в живот, после чего шилом нанес ему более ста ударов по всему телу, в результате чего мужчина умер от потери крови.

Тело обнаружили на улице Ивана Франко в субботу вечером. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в пресс-службе московской полиции M24.ru подтвердили факт обнаружения погибшего без уточнения обстоятельств преступления.