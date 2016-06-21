В Москве погибла выпавшая из окна поезда женщина

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Пассажирка поезда Анапа – Санкт-Петербург погибла на московском перегоне железной дороги, выпав из окна состава, передает пресс-служба Следственного комитета России.

51-летняя уроженка Калининградской области умерла от полученных травм недалеко от станции Бирюлево-Товарная.

По данным следствия, соседи по купе и проводник отмечали у женщины странное поведение. Сперва пассажирка поменялась местами с попутчиками, перебравшись с нижней на верхнюю полку, после чего во время движения поезда высунулась из окна состава и выпала на рельсы.

Пострадавшая получила перелом черепа и скончалась на месте в момент, когда врачи оказывали медицинскую помощь.