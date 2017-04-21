ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Елисейских полях

Фото: ТАСС/Hitoshi Yamada

Ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях в Париже взяла на себя международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ – запрещена в России).

Как сообщает AFP, имя нападавшего уже известно – это бельгиец Абу Юсиф.

Ранее французский президент Франсуа Олланд в телевизионном обращении заявил, что 21 апреля состоится экстренное совещание, связанное с вопросами безопасности.

Вечером 20 апреля в Париже на Елисейских полях произошла перестрелка рядом с автомобилем полицейских. В результате один полицейский был убит, еще двое – получили тяжелые ранения. Нападавший ликвидирован.