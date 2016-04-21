В Подмосковье задержали мигранта в попытке сбыта более 400 граммов героина

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В Московской области сотрудниками уголовного розыска задержан 40-летний уроженец Средней Азии, подозреваемый в сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

При осмотре автомобиля злоумышленника обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета, по результатам экспертизы, являющимся наркотическим средством героином, весом более 420 граммов.

Установлено, что мужчина сбывал наркотик путем "закладок". Потенциальные покупатели через платежный терминал переводили ему на счет денежные средства, после чего им на мобильный телефон поступала информация о месте нахождения зелья.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наркоторговцу грозит лишение свободы на срок до 20 лет.