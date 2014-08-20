По факту вандализма на столичной высотке возбуждено уголовное дело

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Возбуждено уголовное дело в отношении тех, кто перекрасил звезду на шпиле высотки на Котельнической набережной и повесил там флаг Украины, сообщили M24.ru в столичном главке МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по факту осквернения высотного здания на Котельнической набережной. Задержаны четверо подозреваемых: две девушки и двое мужчин. Они являются жителями Москвы, неоднократно привлекавшимися за различные правонарушения", - уточнили в ведомстве.

Дело возбудили по статье "Вандализм", задержанным грозит до 3 лет лишения свободы.

Добавим, что структуры, ответственные за безопасность высотки на Котельнической набережной, проведут свое расследование инцидента, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова.

Он отметил, что "у каждого здания нельзя поставить охрану". "Снять замок с двери для людей, решившихся на хулиганские действия, проблемы не составляет", - подчеркнул Майоров.

По его мнению, раздувать скандал с "национальным оттенком" из случившегося на Котельнической набережной не стоит.

В свою очередь жильцы дома на Котельнической набережной уверяют, что управляющая компания, ответственная за безопасность высотки, не справляется со своими обязанностями.

По их словам, большинство камер видеонаблюдения в доме либо отключены, либо неисправны. "Благодаря этому злоумышленникам удалось пробраться к шпилю здания. Мы неоднократно жаловались на действия руферов (молодые люди, которые любят делать фотографии городов с высоты и выкладывать их в интернет), но полиция на эти жалобы никак не реагирует", - заявил один из жильцов высотки.

Жильцы отметили, что в ночь на 20 августа хулиганы поднялись по пожарным лестницам на шпиль, вывесили флаг и раскрасили звезду. "После этого один из руферов покинул шпиль на парашюте, приземлившись во дворе дома на игровую площадку", - рассказали жители.

Напомним, 20 августа неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, вандалы покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

Как ранее отметил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров, из-за этого инцидента власти Москвы не будут проводить дополнительных проверок безопасности.