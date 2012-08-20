Пенсионерка выращивала кусты конопли для красоты

ИТАР-ТАСС

8 августа сотрудники МВД России по Зарайскому району в Московской области изъяли у 26-летнего местного жителя более 100 грамм марихуаны, сообщает пресс-служба МВД России.

"Марихуану ранее судимый, нигде не работающий, молодой человек хранил у себя дома в тумбочке. Как рассказал злоумышленник сотрудникам полиции, проходя однажды по соседней улице, он заметил на одном из огородов дикорастущие растения конопли. Молодой человек решил сорвать верхушки и в дальнейшем употребить для личного пользования", - говорится в сообщении.

Владельцем участка с дикорастущей коноплей оказалась 70-летняя пенсионерка. Женщина пояснила, что не знала о наркотических свойствах растения. Она выращивала коноплю как красивые кусты. Всего в ее огороде было 14 кустов, некоторые из них достигали высоту в два метра.

Конопля была изъята. По факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозки, изготовлении, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.