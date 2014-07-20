На западе столицы нашли тело мужчины с сотней ножевых ранений

Фото: M24.ru

На западе столицы обнаружили тело мужчины с сотней ножевых ранений, сообщает 20 июля "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Вечером в минувшую субботу очевидцы сообщили в полицию об убитом мужчине, лежащем на улице Ивана Франко.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в нескольких десятках метров от железной дороги за гаражами, тело убитого мужчины, предположительно, бомжа.

Эксперты насчитали на теле жертвы более ста ножевых ранений.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе московской полиции M24.ru подтвердили факт обнаружения погибшего без уточнения обстоятельств преступления.