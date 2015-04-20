МВД вернет институт консультантов для фильмов про полицию

Фото: ТАСС / Василий Белоусов

МВД РФ расскажет кинематографистам, как достоверно снимать фильмы про полицию. Об этом М24.ru рассказали в ведомстве. Во второй половине 2015 года МВД выпустит приказ о создании института консультантов. Согласно документу, создателей сериалов и фильмов про полицию будут бесплатно консультировать руководители различных подразделений МВД, рядовые, а также ветераны службы. Заставлять кинематографистов слушать консультантов в МВД не будут, но предложат им такую возможность. По задумке силового ведомства, проект позволит избежать искажения образа полицейского в массовом сознании, а также избежать фактических ошибок, когда, например, следователь в кино занимается оперативной работой.

“МВД будет консультировать кинематографистов для достижения достоверности, - пояснили в ведомстве. - В качестве консультантов выступят в первую очередь руководители подразделений с большим опытом следственной и оперативной работы, а также рядовые сотрудники и ветераны службы”.

По данным ведомства, услуга будет предоставляться кинематографистам бесплатно. Полицейским также не станут доплачивать за консультации, так как они сами заинтересованы, чтобы зрители получали достоверную информацию об их работе.

“Например, сейчас во многих фильмах и сериалах актеры, которые играют полицейских, ходят в форме, по которой даже нельзя определить, к какому ведомству они относятся, - продолжили в МВД. - Бывают очевидные глупости, когда, прибыв на место преступления, оперативники принимают решение провести обыск. Хотя обыск - это следственное действие, и решение о нем может принять только следователь. Вспомните, еще в “Берегись автомобиля” герой Олега Ефремова был следователем уголовного розыска. Но в уголовном розыске нет следователей, там только оперативники”.

Кроме того, часто после просмотра сериалов и фильмов у зрителей создается искаженно представление о работе полиции. “Молодежь смотрит сериал “Глухарь” и думает: “Класс! Пойду и я в МВД служить, у главного героя там женщины, выпивка, свободное время, приключения. Но в реальности работа полицейского - тяжелый труд, и это не только в России, а во всем мире”, - пояснили в ведомстве.

По данным МВД, приказ о создании института консультантов находится в разработке и будет выпущен в во второй половине 2015 года. Его разработкой занимается управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России, а также разработкой приказа будут заниматься в главном управлении уголовного розыска, главном управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции и в следственном департаменте МВД.

Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко поддержала идею МВД. По ее мнению, институт консультантов поможет убрать административный барьер между полицейскими и кинематографистами. “Сейчас сценаристы не всегда могут получить консультацию специалиста из МВД, даже если обращаются за ней, так как полицейский занят или его начальник может не разрешить ему говорить, исходя из личных представлений, - пояснила Святенко. - А приказ легализирует процедуру получения консультации”.

Как пояснила депутат, такая практика существовала в советское время. “Кино нельзя было выпустить на экран, если оно не было просмотрено профильными специалистами. В титрах даже указывали список консультантов, - вспомнила Святенкою. - Я уверена, что все, кто хочет сделать качественное кино, будут обращаться к сотрудникам полиции за экспертным мнением”.

По словам Вячеслава Каминского, одного из режиссеров сериала "Глухарь", который описывает трудовые будни сотрудников полиции, “консультации с МВД для кинематографистов - шикарная идея”.

“Если будет возможность получить такую консультацию, то мы обязательной ею воспользуемся, - рассказал Каминский M24.ru. - Мы хотим снимать правдивое кино, поэтому нам эта услуга очень поможет. Мы и сегодня стараемся обратиться за консультациями при написании сценариев. Например, когда мы писали “Глухаря”, общались с отделением полиции Северного округа Москвы. И вообще старались дать почитать сценарий людям, которые имеют отношение к расследованию уголовных дел”.

По словам режиссера, герой “Глухаря” веселый, пьет алкоголь и встречается женщинами, так как его к этому обязывает жанр сериала. “Если бы мы снимали трагедию, герой был более серьезный. Но это лирическая комедия, поэтому характер имеет юмористическую трактовку. Даже если бы мы консультировались с МВД по сценарию, то при создании героя мы все равно больше ориентировались на вкус зрителей. Людям нравится, когда герой живой, веселый и мудрый”, - пояснил Каминский.

Актриса Ольга Копосова, которая играет главную женскую роль подполковника Рогозиной в сериале “След”, рассказала, что создатели сериала поначалу консультировались с экспертом по работе МВД при подготовке сценария. Но потом они отказались от его услуг ради экономии, так как консультации были платными. “Если МВД предоставит сервис бесплатно, то кинематографисты будут им пользоваться”, - считает актриса.

Копосова рассказала, что в сериале “След” много фантастики, и включить в него достоверные факты будет сложно. Сериал рассказывает о работе вымышленной организации - Федеральной экспертной службы (ФЭС), которая занимается расследованием преступлений.

“Я знаю, что мы оказываем полиции медвежью услугу, - продолжила актриса. - Мне даже лично полицейские жаловались, что к ним приходят люди и говорят: “По телевизору показывают сериал, где по шерсти кошки определяют, что она с утра ела. А вы ничего такого не можете!”. Или мы кладем какую-нибудь пробирку в банку и через две минуты проводим анализ ДНК. В реальности, конечно, все не так. Но для нашего сериала достоверность не так важна, для нас главное - показать сам ход расследования и детективную линию”.