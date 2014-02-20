В одном из московских подъездов найдено тело 14-летней школьницы

Фото: ИТАР-ТАСС

Тело четырнадцатилетней школьницы обнаружено в одном из подъездов на северо-востоке столицы, рассказали М24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Нашли погибшую вечером, 19 февраля, на улице Молодцова.

При первичном осмотре эксперты не увидели явных признаков насильственной смерти, сообщает агентство "Интерфакс". В причинах гибели девочки будет разбираться следственный комитет.

Пока известно, что погибшая была ученицей седьмого класса одной из Московских школ и проживала в том же доме, где и было найдено ее тело.