В Подмосковье парашютист погиб, зацепившись за линию электропередач

Фото: ТАСС/Юрий Рыдалев

Житель столицы погиб в Подмосковье во время занятий парашютным спортом. Мужчина зацепился при посадке за провода линии электропередачи, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье в Серпуховском районе между деревнями Грызлово и Трухачево. "В 20 метрах от обочины автодороги за провода ЛЭП зацепился парашютист. При выезде на место происшествия информация подтвердилась, мужчина был обнаружен мертвым", — цитирует МИА "Россия сегодня" слова представителя ведомства.

30-летний москвич совершал свой второй плановый прыжок с парашютом над аэродромом Грызлово. По предварительным данным, выполняя вираж при посадке, парашют задел краем провода, из-за чего мужчину развернуло и ударило о деревянную опору, после чего он упал на землю.

Сейчас следователи проводят проверку обстоятельств и причин случившегося.

Ранее m24.ru сообщало, что компании, организующие прыжки с парашютом и полеты на воздушных шарах, будут обязаны страховать ответственность за причинение вреда третьим лицам. По словам экспертов, страховые суммы составят миллионы рублей.

Для получения разрешений "на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, подъемов привязных аэростатов над Москвой" необходимо будет предоставлять копии документов, "подтверждающих обязательное страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам, предусмотренное Воздушным кодексом РФ".