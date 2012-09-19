Форма поиска по сайту

19 сентября 2012, 16:56

Происшествия

Задержаны пятеро подозреваемых в серии грабежей и разбое

Фото: ИТАР-ТАСС

По подозрению в совершении серии краж, грабежей и одном разбойном нападении задержаны пятеро человек.

По материалам следствия, в августе в квартире одного из домов по Старокрымской улице было обнаружено тело хозяина, который был связан. Как показала экспертиза, перед смертью ему были нанесены различные ушибы и раны по всему телу, сообщает главное управление МВД по Москве.

Было возбуждено два уголовных дела по ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На днях полицейские задержали пятерых подозреваемых в совершении этого преступления. Это двое сестер из Украины 28 и 25 лет, а также трех молодых людей, уроженцев Узбекистана, Азербайджана и Волгоградской области.

"Девушки познакомились с мужчиной и напросились к нему в гости. Оказавшись в квартире, они оценили уровень материальной обеспеченности потенциальной жертвы и передали эту информацию подельникам, а те в свою очередь пришли и совершили разбойное нападение",- сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

По предварительным данным, на счету задержанных может быть ряд подобных преступлений.

полиция криминал задержания разбойные нападения

