Сотрудницу полиции в МО уволят за распространение "больничных листов"

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудница полиции в Подмосковье будет уволена по отрицательным мотивам за распространение за деньги "больничных листов", информирует ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий были задокументированы факты предоставления сотрудницей Отдельного батальона по охране зданий ГУ МВД России по Московской области, за денежное вознаграждение, так называемых "больничных листов", - отмечается в сообщение ведомства.

По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения

В отношении сотрудника полиции принято процессуальное решение.