Автомобиль ДПС сбил женщину на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы сотрудники ДПС на служебном автомобиле сбили женщину. Потерпевшей оказывается медицинская помощь, сообщает ТАСС.

"На улице Айвазовского автомобиль ДПС по невыясненным пока обстоятельствам сбил женщину на дороге. Сотрудники Госавтоинспекции вызвали бригаду "скорой" и оказали потерпевшей первую медицинскую помощь", – передает агентство.

В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Напомним, сегодня же неизвестный сбил сотрудника ГИБДД на улице Новый Арбат. Инцидент произошел возле дома № 31. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и наехал на сотрудника ГИБДД.

Инспектора доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются. Сотрудник ГИБДД получил сильный ушиб спины.