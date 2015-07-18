Выпускникам университета МВД вручили дипломы на Красной площади

Фото: petrovka38.ru

Около 400 выпускников Московского университета МВД России в субботу получили дипломы на Красной площади. В торжественной церемонии принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и глава столичной полиции Анатолий Якунин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, обладателями дипломов с отличием стали 83 человека, 10 получили золотые медали.

Владимир Колокольцев отметил, что служба в полиции одна из самых интересных и ответственных. "Будете ли вы расследовать преступления, бороться с киберпреступностью, распутывать сложные "клубки" финансовых махинаций или заниматься криминалистикой – все это потребует серьезного научного багажа и быстрого мышления", – сказал глава ведомства.

Колокольцев подчеркнул, что настоящий офицер должен любить свое дело, быть образцом чести и авторитетом для граждан.

Московский университет МВД России является ведущим вузом страны по подготовке сотрудников органов внутренних дел. Преподавательскую и научно-исследовательскую работу в университете ведут более 200 докторов наук и профессоров, а также более 700 кандидатов наук и доцентов. Подготовка специалистов осуществляется на 13 факультетах.

Напомним, что в связи с проведением церемонии выпуска слушателей Московского университета МВД России в субботу были закрыты для посещения мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены.