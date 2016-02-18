Полицейские не обнаружили взрывных устройств в столичных торговых центрах

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудники московской полиции не обнаружили взрывных устройств в столичных торговых центрах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Проверка прошла в нескольких торговых центрах после анонимного звонка в службу "02" с сообщением о том, что они якобы заминированы.

"По результатам проведенной проверки и обследования помещений с привлечением кинологов со служебными собаками потенциально опасных объектов не обнаружено," - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют несколько торговых центров, в том числе гипермаркеты "Ашан" и "Кунцево Плаза".