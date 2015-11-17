Жильцов дома эвакуировали на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы эвакуировали жильцов многоквартирного дома из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причиной эвакуации порядка 50 жильцов из девятиэтажного дома по улице Павла Корчагина стала информация об обнаруженной бесхозной сумке.

Прибывшие на место обнаружения сотрудники полиции и кинологи провели проверку. Никаких опасных предметов или веществ в найденной сумке не обнаружено. В настоящее время жильцы дома возвращаются в свои квартиры.

Напомним, сегодня из-за обнаружения бесхозного предмета закрывался один из вестибюлей станции метро "Молодежная" Арбатско-Покровской линии.

Как показала проверка, обнаруженный подозрительный предмет никакой опасности не представляет.