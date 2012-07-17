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Происшествия

17 июля 2012, 17:17

Экс-глава отдела угрозыска Москвы попался на поборах антикваров

полиция криминал уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего главу отдела уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве Владислава Карпухина подозревают в том, что он участвовал в поборах с предпринимателей, занимающихся скупкой антиквариата, ювелирных изделий и других ценностей.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, с ноября 2007 по октябрь 2011 года Карпухин вступил в сговор с неустановленными сотрудниками органов внутренних дел с целью создания системы поборов с предпринимателей, занимающихся скупкой ценностей.

В частности, Карпухин вынудил учредителя ООО «Путевка в жизнь», занимающегося указанной деятельностью, выплачивать ему вознаграждение за «крышевание» бизнеса. В общей сложности полицейский получил от предпринимателя более 2,9 миллионов рублей.

В отношении экс-главы отдела МУРа возбуждено уголовное дело. Карпухин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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