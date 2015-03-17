В офисе Международного банка развития прошел обыск

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В офисе Международного банка развития, входящего в четвертую сотню банков России по активам, прошел обыск, сообщает МИА "Россия сегодня"

Как рассказали в столичной полиции, следственные действия проводились в рамках уголовного дела об "уклонении от исполнения обязанностей по возврату денежных средств из-за границы".

"Сегодня сотрудники УВД по ЦАО провели необходимые следственные действия в офисных помещениях коммерческого банка, расположенного на Родчельской улице в Москве. Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении неустановленных лиц по статье 193 УК РФ", – сообщили в ведомстве.

Ранее зампредседателя правления банка Иван Минаков заявил, что сотрудники УВД ЦАО проводят в банке выемку документов.

ЗАО "Международный банк развития" создано в 1994 году, крупнейшим акционером банка является ООО "Интергазфинанс". Головной офис банка находится в Москве, филиал – в Уфе.

По размеру активов занимает 360 место в банковской системе России, входит в систему страхования вкладов. По итогам января-сентября 2014 года ​кредитная организация получила убыток в размере 217 миллионов рублей.