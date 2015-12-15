Полицейские и детские врачи пытались спасти жертв перестрелки в Москве

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Жертв перестрелки в Москве пытались спасти полицейские и врачи детской больницы, расположенной рядом с местом происшествия, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов.

Он рассказал, что прибывшие на место перестрелки сотрудники московской полиции оказали раненым первую помощь и доставили их в ближайшее медучреждение – детскую больницу.

"К сожалению, уже в реанимации пострадавшие от полученных ранений скончались", – сказал Галиакберов.

Напомним, накануне вечером возле кафе на Рочдельской улице произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате перестрелки с были ранены пятеро мужчин, двое из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дел по статьям "Убийство", "Хулиганство" и "Незаконный оборот оружия".

Во вторник полицейские задержали трех мужчин, которые могут быть причастны к перестрелке. В настоящее время их опрашивают следователи.