Алексея Панина задержали после угроз в адрес полицейских

Алексей Панин. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Актера Алексея Панина задержали в Санкт-Петербурге после угроз в адрес полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшей жены актера Александра Почуева.

Последние несколько дней Панин "осаждал" офис адвоката в Петергофе, где находились его дочь и бывшая жена.

По словам Почуева, его доверительницу доставили в отдел полиции для опроса по заявлению Панина, что его ребенка насильно удерживают.

Адвокат отметил, что в отделении полиции актер "обещал всех посадить, обвинял полицейских в получении крупных взяток, угрожал полицейским и пресс-службе полиции". После этого Панин был задержан.

В управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщили, что Панин привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Максимальное наказание по этой статье КоАП составляет до 15 суток административного ареста.

В 2010 году после долгой судебной тяжбы между актером и его бывшей женой Юлией Юдинцевой за право опеки над их дочерью, завершившейся победой матери, актер отказывался передать ребенка супруге. Вслед за этим в розыск был объявлен сначала сам Панин, а затем его дочь. В результате актеру временно запретили выезжать за границу из-за его попыток лишить бывшую жену родительских прав через суд.

Долгое время, несмотря на постановление главного судебного пристава РФ, сотрудники ФССП Москвы не могли заставить отца передать несовершеннолетнего ребенка матери. В частности, Панин сообщал, что девочка почти не знает матери, и выполнение требований суда может травмировать ее психику. Бывшая супруга актера утверждала обратное: что с самого рождения дочь жила с ней. Она обратилась за помощью в несколько инстанций, в том числе к уполномоченному по правам ребенка в Санкт- Петербурге.

Алексей Панин известен по фильмам "ДМБ", "Жмурки", "Четыре таксиста и собака", "Мираж", "Однажды в милиции", а за роль в картине "Звезда" (2002 год) он был удостоен Государственной премии.