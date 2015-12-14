Мужчину с 500 граммами экстази задержали в центре Москвы

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В центре Москвы задержан 29-летний мужчина, в машине которого было найдено более 500 грамм экстази, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ходе досмотра автомобиля в Ведерниковом переулке, сотрудники полиции обнаружили пакет с таблетками голубого цвета. Согласно проведенному исследованию изъятый материал оказался наркотическим средством.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Накануне полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. У мужчины, задержанного на улице Алма-Атинская, дом 4, при досмотре изъяли 100,1 грамма героина, который он хранил при себе с целью сбыта.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров, наркотических средств или психотропных веществ".