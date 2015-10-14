Полиция не нашла бомбу на Никольской улице

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейские осмотрели подозрительный предмет на Никольской улице и выяснили, что никакой опасности он не представляет. Об этом m24.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о том, что на Никольскую улицу прибыли саперы для проверки подозрительного предмета в мусорке. Из-за этого часть улицы была перекрыта.

Напомним, что наказание за ложное сообщение о бомбе могут ужесточить до четырех лет лишения свободы, а сумма штрафа может вырасти до 300 тысяч рублей.

Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм – три года лишения свободы, минимальное – 200 тысяч рублей рублей штрафа.

По словам начальника отдела информационных программ управления заммэра Москвы по вопросам антитеррористической деятельности Вячеслав Попова, ответственность надо ужесточать, так как звонки "шутников" продолжают поступать в большом количестве.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Таким образом, если депутаты Мосгордумы поддержат инициативу об ужесточении наказания для телефонных террористов, они должны будут направить ее в Госдуму.

Только за полгода 2015 года пришлось эвакуировать более 60 тысяч человек с транспортных объектов столицы по ложному сообщению о взрывчатке.