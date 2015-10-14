Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября 2015, 19:15

Безопасность

Полиция не нашла бомбу на Никольской улице

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейские осмотрели подозрительный предмет на Никольской улице и выяснили, что никакой опасности он не представляет. Об этом m24.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о том, что на Никольскую улицу прибыли саперы для проверки подозрительного предмета в мусорке. Из-за этого часть улицы была перекрыта.

Напомним, что наказание за ложное сообщение о бомбе могут ужесточить до четырех лет лишения свободы, а сумма штрафа может вырасти до 300 тысяч рублей.

Сейчас максимальное наказание за телефонный терроризм – три года лишения свободы, минимальное – 200 тысяч рублей рублей штрафа.

Ссылки по теме


По словам начальника отдела информационных программ управления заммэра Москвы по вопросам антитеррористической деятельности Вячеслав Попова, ответственность надо ужесточать, так как звонки "шутников" продолжают поступать в большом количестве.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Таким образом, если депутаты Мосгордумы поддержат инициативу об ужесточении наказания для телефонных террористов, они должны будут направить ее в Госдуму.

Только за полгода 2015 года пришлось эвакуировать более 60 тысяч человек с транспортных объектов столицы по ложному сообщению о взрывчатке.

полиция проверка взрывчатка бомба чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика