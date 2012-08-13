Бороться с нелегалами будут специальные подразделения полиции

ИТАР-ТАСС
В московской полиции создаются подразделения по борьбе с незаконной миграцией.
В соответствии с приказом начальника столичного главка Анатолия Якунина, новое отделение появилось в структуре уголовного розыска Москвы.
Аналогичные подразделения начали работать в составе оперативно-розыскных частей на уровне окружных УВД.
Отделы по борьбе с незаконной миграцией формируются из существующего штата, всего по данному направлению в столице будет работать 71 сотрудник полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Напомним, руководство столичного главка решило систематизировать работу по борьбе с нелегальными мигрантами. В первую очередь внимание полицейских будет направлено на организаторов незаконных миграционных потоков.
По информации правоохранительных органов, мигрантами в этом году было совершено более 13,5 тысяч преступлений, а это каждое второе из зарегистрированных в Москве.
Проблема незаконной миграции входит в тройку вопросов, наиболее волнующих москвичей, наряду с экологической и транспортной проблемами.
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