Бороться с нелегалами будут специальные подразделения полиции

ИТАР-ТАСС

В московской полиции создаются подразделения по борьбе с незаконной миграцией.

В соответствии с приказом начальника столичного главка Анатолия Якунина, новое отделение появилось в структуре уголовного розыска Москвы.

Аналогичные подразделения начали работать в составе оперативно-розыскных частей на уровне окружных УВД.

Отделы по борьбе с незаконной миграцией формируются из существующего штата, всего по данному направлению в столице будет работать 71 сотрудник полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, руководство столичного главка решило систематизировать работу по борьбе с нелегальными мигрантами. В первую очередь внимание полицейских будет направлено на организаторов незаконных миграционных потоков.

По информации правоохранительных органов, мигрантами в этом году было совершено более 13,5 тысяч преступлений, а это каждое второе из зарегистрированных в Москве.

Проблема незаконной миграции входит в тройку вопросов, наиболее волнующих москвичей, наряду с экологической и транспортной проблемами.