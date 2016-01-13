Мужчина выбросил из окна дома 700 тысяч рублей и убежал

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В столице мужчина выбросил из окна дома денежные купюры на общую сумму 700 тысяч рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские и прохожие подобрали деньги, однако вернуть их "благотворителю" не удалось – он скрылся.

Удалось выяснить, что 22-летний приезжий из Тюменской области проживал в квартире дома на проспекте Вернадского с гражданской женой и ее матерью. Когда женщины отправились отдыхать в Сочи, мужчина забрал из сейфа более 6,5 миллиона рублей. Ведется розыск, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобранные деньги отдали вернувшейся хозяйке.

Ранее, сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Люберецком районе Подмосковья. Злоумышленники отобрали у потерпевшего 100 тысяч рублей.

Преступление было совершено 5 января. В правоохранительные органы обратился уроженец Таджикистана, который рассказал, что находился в бытовке у дома по 2-му Покровскому проезду. Неожиданно туда ворвались трое налетчиков и, угрожая ножом, отобрали у мужчины деньги. После этого нападавшие скрылись.

Стражам порядка быстро удалось выйти на след грабителей. Вскоре они были задержаны. Злоумышленниками оказались двое местных жителей и приезжий из Чувашии.