Полиция ищет хулигана, из-за которого трижды эвакуировали ТЦ столицы

Информация о бомбе в ТЦ на Люблинской улице оказалась ложной В полицию в третий раз за три дня поступило сообщение о бомбе в ТЦ

Телефонному хулигану, который три дня подряд оставлял ложные сообщения о бомбах в московских торговых центрах, грозит до трех лет лишения свободы. Полиция разыскивает человека, из-за которого с 10 по 12 мая трижды эвакуировали посетителей и сотрудников магазинов на юго-востоке Москвы, сообщает телеканал "Москва 24".

В воскресенье, 12 мая, неизвестный сообщил о бомбе в торговом центре по адресу Люблинская улица, дом 153. Полицейские и саперы обыскали помещение, вывели всех посетителей и выставили оцепление.

Днем ранее, в субботу, на пульт "02" поступало сообщение о минировании ТЦ по адресу улица Люблинская, дом 169, а в пятницу, 10 мая, стражи порядка вывели около 200 человек из ТЦ "Марьинский пассаж", расположенного на той же улице.

Напомним, в начале апреля этого года похожая история развивалась вокруг ТЦ "Румянцево": он прекращал работу из-за угрозы взрыва три дня подряд, 6, 7 и 8 апреля. За эти дни из здания эвакуировали в общей сложности около 70 тысяч человек. Во всех случаях вызовы оказались ложными. По подозрению в "телефонном терроризме" полицейские задержали сотрудника торгового центра.