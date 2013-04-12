От синих мундиров до серых кителей: что носили стражи порядка в России

Скульптура "Городовой" в Омске. Фото: ИТАР-ТАСС

Как стало известно накануне, московские полицейские, несущие службу на улицах, в течение месяца получат новую форму. Руководство столичной полиции намерено улучшить внешний вид сотрудников патрульно-постовой службы и ДПС.

M24.ru решил напомнить читателям, как менялась форма российских правоохранителей на протяжении десятилетий.



В царской России полицейский аппарат был довольно сложным и разветвленным, но если говорить о той его части, которая обеспечивала порядок на улицах городов, то ее структура выглядела так: все города делились на полицейские участки, во главе участка стоял участковый пристав. Полицейские участки, в свою очередь, были разделены на околотки, которыми ведали околоточные надзиратели. Нижние чины полиции, несшие постовую службу, назывались городовыми.

Околоточные носили черные двубортные мундиры на крючках, а по вороту, борту, обшлагам проходили красные канты. Парадный мундир был того же цвета и покроя, но обшлага украшали столбики из серебряного галуна. Поверх мундира околоточные носили пояс из черного сукна с красными кантами. К шинели надевали черные лаковые кожаные пояса с никелированной пряжкой. Околоточные носили черные шаровары с красным кантом и сапоги с лаковыми голенищами. В отличие от военных, они имели право надевать галоши. Непременным атрибутом околоточного был свисток на металлической цепочке, висящий по правому борту мундира.

Городовые обычно комплектовались из отслуживших срочную и сверхсрочную службу солдат и офицеров. Они носили черную мерлушковую круглую шапку с черным суконным донцем, красными кантами крест-накрест и по окружности или черную фуражку с тремя красными кантами с черным лаковым козырьком без подбородочного ремешка. Шинель городового шили из черного или синего сукна с застежкой на крючках, черными петлицами и красным кантом. Также они носили гимнастерки солдатского образца, без карманов и манжет, с застежкой на левую сторону на четыре пуговицы. К гимнастеркам и шинелям полагались кожаные пояса. Городовые носили сапоги пехотного образца. На бляхе, которая пристегивалась слева на груди, был указан уличный номер городового, номер и наименование участка, а также город. В дождь поверх шинели или мундира надевали черные клеенчатые накидки с капюшоном.

Повседневной формой офицерского и генеральского состава полиции служил темно-зеленый сюртук общеармейского образца с воротником того же цвета и с красными кантами по борту, воротничку, обшлагам и задним клапанам. К сюртуку полагался стоячий крахмальный воротничок и круглые манжеты.

После революции полиция была упразднена, а на смену ей пришла рабоче-крестьянская милиция. Единая форма у нее появилась почти через 6 лет после создания — в 1923 году, до этого момента милиционеров от простых граждан отличали специальные значки, нашитые на одежду.

С января 1923 года официальное обмундирование милиции состояло из пальто, зимнего головного убора, летней фуражки, френча для конной и пешей милиции, летней рубахи-френча и шаровар. Цвет формы был серый или синий (это зависело от возможностей промышленности). Обувь — сапоги или ботинки с обмотками. Кроме этого, на воротниках полагались петлицы, цвет которых определялся характером службы сотрудника: например, у пешей милиции они были зелеными, а у конной — желтыми. Эта форма несколько раз менялась вплоть до Великой Отечественной войны, в основном изменения касались вида петлиц и нашивок. В 1940-х годах милицейская форма не сильно отличалась от солдатской.



Советские милиционеры, 1962 год. Фото: ИТАР-ТАСС

В 1947 году милиция была переодета в форму, которая унаследовала лучшие традиции формы царской полиции - двубортный китель темно-синего цвета и меховые кубанки в виде головных уборов в зимнее время.

В 1958 году на смену двубортному милицейскому кителю пришел однобортный. Кроме этого, появились галифе с различием кантов по принадлежности к той или иной службе.

Еще одна реформа милицейского обмундирования состоялась в 1969 году, тогда на смену синему цвету пришел серый. Именно эта форма просуществовала дольше всего. Она не только пережила Советский Союз, но и с небольшими изменениями сохранилась в ряде стран на постсоветском пространстве. Костюм состоял из однобортной прямой куртки с нашивными нагрудными карманами с клапанами и брюк, которые полагалось носить навыпуск. Воротник у куртки был отложной, а рукава двушовные с манжетами.

В марте 2011 года российская милиция была преобразована в полицию. Менее чем через год у нее появилась новая форма. Главное отличие новой формы от старой — ее цвет: темно-синий вместо темно-серого. Кроме этого, полицейским предложили носить ветровлагозащитный костюм из ткани с мембранным покрытием, демисезонный костюм и джемпер. Также у офицеров полиции появилась возможность вместо шапки или фуражки носить бейсболку.



Презентация новой формы сотрудников полиции. Фото: ИТАР-ТАСС

Многие предметы новой одежды полицейских производятся из облегченной камвольной ткани с повышенным содержанием шерсти и содержащей лайкру. Для предметов летнего гардероба предусмотрены ткани с повышенной воздухопроницаемостью. Специально для районов с холодным климатом был разработан зимний костюм с натуральным меховым съемным утеплителем, выдерживающий до 40 градусов мороза.