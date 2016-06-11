Пассажиру поезда "Москва-Орск" выстрелили в лицо

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту конфликта в поезде "Москва-Орск". В ходе ссоры один из пассажир получил ранение из пневматического оружия, сообщает Агентство "Москва".

По данным пресс-службы управления МВД на транспорте по ЦФО, конфликт возник в вагоне-ресторане поезда между тремя пассажирами. Один из участников достал пневматическое оружие и выстрелил оппоненту в лицо. Инцидент произошел в районе подмосковной Коломны. На одной из станций в Рязанской области участников конфликта передали полицейским.

Как уточняется, получивший ранение пассажир в госпитализации не нуждается, медицинская помощь ему была оказана на месте.

Подозреваемый в стрельбе задержан.