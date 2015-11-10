Больную бешенством лисицу полицейские застрелили в Жуковском

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На территории подмосковного Жуковского полицейские застрелили лису, больную бешенством. Она нападала на людей и домашних животных, сообщает пресс-служба главка подмосковной полиции.

В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что у дома 13 на улице Гагарина животное, похожее на лису, бросается на людей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что средних размеров лиса кидается на прохожих и домашних животных.

Чтобы обезопасить граждан от бешеного животного, сотрудники полиции отогнали ее в безлюдное место и, используя табельное оружие, обезвредили лису.

Что нужно знать о бешенстве

"Бешенство - это одно из немногих заболеваний, которое гарантированно ведет к летальному исходу. Болеют бешенством все млекопитающие.

Определить бешеное животное можно по ряду признаков: оно агрессивно, боится воды, неадекватно реагирует на свет, также у него во рту видна обильная пена. Специалисты рекомендуют по возможности держаться подальше от больных зверей, а в случае укуса немедленно обращаться к врачу.