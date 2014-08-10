Почти 700 тыс рублей украли из бюро переводов на юго-востоке Москвы

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Неизвестный украл из сейфа бюро переводов одного из столичных банков 750 евро, 11 тысяч долларов и 230 тысяч рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Утром в минувшую субботу мужчина встретил у входа в бюро банка на Люблинской улице бухгалтера. Угрожая женщине ножом, он зашел вместе с ней в помещение, похитил деньги из сейфа", - добавили в ведомстве.

Материальный ущерб составил порядка 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчина объявлен в розыск.

По данным некоторых СМИ, деньги были похищены из бюро переводов банка "Юнистрим".