Сообщивший о бомбе на Курском вокзале задержан

Фото: ТАСС/Сергей Узаков
Полиция задержала телефонного террориста, который накануне сообщил о бомбе на Курском вокзале, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка, материалы которой направлены в МУ МВД России Орехово-Зуевское.
В четверг, 9 мая, с территории вокзала эвакуировали почти 2,5 тысячи человек после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Прибывшие на место сотрудники силовики взрывного устройства не обнаружили. На расписание поездов данный инцидент не повлиял.
Ссылки по теме
Сайты по теме