Сообщивший о бомбе на Курском вокзале задержан

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Полиция задержала телефонного террориста, который накануне сообщил о бомбе на Курском вокзале, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка, материалы которой направлены в МУ МВД России Орехово-Зуевское.

В четверг, 9 мая, с территории вокзала эвакуировали почти 2,5 тысячи человек после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Прибывшие на место сотрудники силовики взрывного устройства не обнаружили. На расписание поездов данный инцидент не повлиял.