Задержаны подозреваемые в похищении человека на столичном рынке

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В Подмосковье полицейские задержали троих подозреваемых в похищении гражданина Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба МВД России. Ими оказались двое жителей Московской области 22 и 40 лет, а также 25-летний гражданин Китая.

По данным правоохранителей, 45-летнего предпринимателя похитили с одного из московских рынков. За его освобождение преступники требовали 200 тысяч долларов США, угрожая физической расправой.

Потерпевшего освободили и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Задержанных арестовали, против них возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство". Им может грозить заключение сроком до 15 лет по каждой статье.

Напомним, в октябре сотрудники подмосковного уголовного розыска задержали шестерых вымогателей, похищавших бизнесменов.

По данным правоохранителей, злоумышленники вывозили предпринимателей в безлюдные места, избивали, похищали личные вещи, заставляли потерпевших продавать автомобили и передавать им вырученные с продажи деньги.

В ноябре за похищение человека и вымогательство несколько жителей подмосковного Воскресенска получили от 7,5 до 8 лет колонии. Они похитили жителя города Воскресенска, чтобы завладеть его квартирой.

Мужчину привезли в помещение местной ритуальной службы, где удерживали в гробу и требовали подписать необходимые документы. Потерпевшего избивали и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета. Добиться своей цели преступникам не удалось, потому что полицейские установили местонахождение похищенного мужчины и освободили его.