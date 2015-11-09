Форма поиска по сайту

09 ноября 2015, 11:58

Безопасность

Половина москвичей доверяет полиции

47 процентов москвичей доверяют сотрудникам полиции. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленный накануне на официальном сайте.

Отмечается, что за последние два года уровень доверия в среднем по России не изменился. Он составляет 46 процентов - максимум за все годы проведения аналогичных опросов. При этом, ответы жителей крупных и средних городов, а также сел, практически не отличаются друг от друга. Прежней осталась и доля тех, кто относится к полиции с недоверием – 46 процентов всех опрошенных.

Работу правоохранительных органов оценивают на "хорошо" или "очень хорошо" 25 процентов россиян. За 10 последних лет этот показатель вырос вдвое. Среди тех, кто доверяет полиции, он и вовсе составляет 48 процентов. Около половины опрошенных - 46 процентов - оценивают работу полицейских на "средне".

Пятая часть опрошенных дает негативные отзывы - "плохо" или "очень плохо". Чаще так считают не одобряющие работу президента - 42 процента, а также сторонники ЛДПР -32 процента.

Знают своего участкового инспектора 37 процентов опрошенных. Знакомы с ним лично - 18 процентов. Не знают своего участкового - 62 процента. Для сравнения в 1990 году таких было 53 процента. Как выявил опрос, знакомство с участковым влияет и на показатель доверия к полицейским и качества их работы. Из тех кто знаком - 52 процента дают положительные ответы в вопросах о доверии и 33 процента оценивают работу выше среднего.

Опрос показал, что со времен позднего СССР существенно выросла престижность профессии сотрудника полиции. Если в 1990 году видеть в будущем своих детей в рядах полиции хотел лишь каждый десятый - 8 процентов, то в 2015 году – уже каждый пятый - 20 процентов. Увеличение доли положительных оценок отмечается на фоне сокращения доли "не определившихся" с ответом (с 23 процентов до 9 процентов.

При этом большинство россиян все-таки не желают детям карьеры полицейского - 71 процент (69 процент - в 1990 году). Женщины в этом вопросе настроены более категорично, чем мужчины (74 процентов против 67 процентов, соответственно).

Данный опрос проводился ВЦИОМом с 31 октября по 1 ноября текущего года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

Добавим, что согласно анализу компании "Медиалогия", упоминаемость полиции в российских СМИ в текущем году составила более 320 тысяч сообщений. Самыми заметными событиями в СМИ стало расследование убийства Бориса Немцова, а также дело "красногорского стрелка".

