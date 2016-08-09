Профессор академии Тимирязева пропал по пути на столичный пляж

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полиция разыскивает профессора Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, пропавшего по дороге к Серебряному бору, передает Агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, 65-летний Сергей Карамбиров исчез по пути на столичный пляж в минувшие выходные. Об этом полиции сообщила жена пропавшего, которая не смогла найти своего супруга самостоятельно.

В университете Карамбиров работает на кафедре информационных технологий в строительстве. Сейчас поиском занимаются сотрудники правоохранительных органов.