Подозреваемых в хищении 90 млн рублей у пенсионеров поймали в Зеленограде

В Зеленограде задержаны подозреваемые в хищении 90 млн рублей

В Зеленограде задержали участников преступной группы, подозреваемых в хищении более 90 миллионов рублей у пенсионеров, сообщает ТАСС.

Задержанные занимались хищениями денежных средств у социально незащищенных слоев населения – пенсионеров, ветеранов и инвалидов, заключая фиктивные кредитные договоры на бытовые фильтры для очистки воды.

По данным следствия, в состав преступной группы входило более 35 участников, а организаторами являлись выходцы из Северо-Кавказского федерального округа, а также жители Грузии и Армении. Офис и колл-центр мошенников располагались на территории Зеленограда.

От действий злоумышленников пострадали более тысячи человек, которым причинен общий ущерб на сумму свыше 90 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в составе организованной группы". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, в начале декабря сотрудники столичной полиции при поддержке управления "К" и ОМОНа задержали 42 человека, подозреваемых в причастности к серии афер с потребительскими кредитами.

По данным следствия, в течение 2015 года участники группы оформляли кредиты по поддельным документам, а также похищали деньги под видом оказания услуг по трудоустройству. Ежемесячный доход группы составлял от 500 тысяч до миллиона рублей.

Часть группы занималась оформлением кредитов, другие размещали в Сети объявления о вакансиях, общались с потенциальными клиентами и собирали деньги.