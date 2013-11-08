Все больше россиян доверяют полиции - ВЦИОМ

Фото: ИТАР-ТАСС

Уровень доверия граждан России к полиции растет. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным исследования, сейчас правоохранителям доверяют 46% жителей России, тогда как три года назад этот показатель составлял 40%.

Наибольшее доверие к полицейским испытывают жители сел. В то же время уровень доверия полиции среди тех, кто имел с ней опыт общения за последний год, и у тех, у кого этого опыта не было, не отличается, говорится в сообщении ВЦИОМ.

Более половины граждан (52%) оценивают работу полицейских удовлетворительно, а 21% считают, что стражи порядка справляются со своими обязанностями лучше среднего. При этом большинству россиян (72%) не приходилось обращаться в правоохранительные органы лично, отмечают социологи.

Опрос проходил 12-13 октября среди 1,6 тысячи человек в 130 населенных пунктах России, статистическая погрешность не превысила 3,4%.