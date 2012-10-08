Болельщик ЦСКА пойдет под суд за избиение полицейского

Фото: ИТАР-ТАСС

Пьяный болельщик может пойти под суд за избиение полицейского после матча ЦСКА-"Спартак". По информации пресс-службы ГУ МВД по Москве, случай произошел в воскресенье в 17:20 на платформе станции метро "Спортивная". В состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали болельщика с символикой футбольного клуба ЦСКА.

"29-летний молодой человек без каких-либо причин ударил ногой сотрудника патрульно-постовой службы, причинив тому травму ноги. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудника МВД.

Как уточняет РИА Новости, всего после матча между "Спартаком" и ЦСКА, который прошел в воскресенье в "Лужниках", за различные правонарушения столичная полиция задержала 150 человек.