Полицейские в Москве торговали "мигалками" и спецномерами

Двое полицейских задержаны в Подмосковье при попытке продать автомобильные спецномера, "мигалки" и vip-пропуска за 500 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"

Полицейскими были задержаны их же коллеги, желающие заработать на продаже регистрационных номеров серии АМР, документов на спецсигналы, а также предписаний, запрещающих сотрудникам ГИБДД проверку автомобиля.

Заключить сделку предлагали майор полиции отдела вневедомственной охраны Домодедовского района и бывший прапорщик, не прошедший переаттестацию.

За свои услуги они просили 500 тысяч евро, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел РФ.

Бывшего прапорщика задержали в одном из столичных кафе при получении аванса в размере 40 тысяч евро. Позже в Домодедово был задержан и его сообщник.

Напомним, месяц назад сообщалось, что в Москве осталось менее 500 машин с "мигалками". Сокращение количества спецсигналов произошло после вступления в силу президентского указа "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".