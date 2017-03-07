Фото: Пресс-служба Главного управления МВД по Москве

Шоумены Михаил Галустян и Александр Ревва поздравили столичных сотрудниц полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Актеры юмористического жанра пригласили девушек принять участие в различных номерах. Сотрудницам полиции пришлось озвучивать импровизированный мультфильм, принимать участие в проведении фокусов и даже танцевать на сцене с именитыми гостями.

В завершении встречи Александру Ревве вручили благодарность начальника главка полиции, а Михаилу Галустяну – оберег "От всех дежурных частей".