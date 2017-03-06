Задержанных на Шри-Ланке российских туристов освободили

Фото: Телеканал "Москва 24"

Девять российских туристов, задержанных на Шри-Ланке на прошлой неделе, освобождены. В ближайшие часы они отправятся в Россию, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, россияне попали в иммиграционный центр, больше похожий тюрьму. Среди них есть москвичи и жители Химок. Все они – сотрудники или гости серф-кэмпа.

Как рассказал один из задержанных, к туристам ворвались полицейские под предлогом секретного расследования. Затем сотрудники местных правоохранительных органов потребовали у россиян паспорта, забрали документы и приказали явиться в офис миграционного департамента.

По прибытии туда их посадили за решетку по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Как рассказал представитель диппредставительства, мужчины прибыли в страну по туристической визе, а сами занимались предпринимательской деятельностью.

Основное действующее лицо – некий Михаил Степаненко, который работал инструктором по серфингу и подводному плаванию. Двое других россиян вошли в определенные отношения с местным гражданином и зарегистрировали фирму по оказанию туристических услуг: сняли виллу, которая работала там как мотель.