Кладовщика заподозрили в краже телефонов с места работы

Полицейские задержали 42-летнего москвича по подозрению в краже техники из компании, где тот работает кладовщиком, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из сетевых магазинов на Проспекте Мира, сообщив о продаже бытовой техники. По словам заявителя, со склада пропали 16 мобильных телефонов. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого, причастного к хищению товара, и задержать его на рабочем месте. Им оказался 42-летний москвич, работающий кладовщиком в организации. У него был доступ к товарам, и. по версии следствия, он незаконно присвоил мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

