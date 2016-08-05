Форма поиска по сайту

05 августа 2016, 11:43

Безопасность

Задержан вымогатель 12 млн рублей у предпринимателя

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Полицейские на севере Москвы задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По версии следствия, злоумышленник совместно с сообщниками, угрожая расправой директору одного из частных московских предприятий, вымогал у него 12 миллионов рублей. Опасаясь за жизнь членов своей семьи, потерпевший перевел на банковскую карту жены подозреваемого около 100 тысяч рублей в качестве задатка.

Задержанным оказался ранее не судимый безработный 58-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Мужчину заключили под стражу. Сейчас полицейские устанавливают личности возможных соучастников преступления.

В конце июля в Москве были осуждены трое мошенников, вымогавших у банка 300 миллионов рублей. Они требовали деньги за нераспространение конфиденциальной информации о клиентах банка. Задержанные получили от 4 до 8 лет заключения.

