В Москве разыскивают без вести пропавшую женщину

В столице разыскивают без вести пропавшую жительницу Серпухова

Полицейские разыскивает без вести пропавшую жительницу подмосковного Серпухова, сообщает телеканал "Москва 24". 9 января женщина отправилась на автобусе в Москву, после чего пропала.

Наталья Воробьева должна была выйти на остановке у станции метро "Южная" "серой" ветки метро. Рост женщины около 175 сантиметров, волосы русые, голубые глаза, на вид ей 30-40 лет. При себе у Воробьевой был мобильный телефон и личные документы.

Всех, кто видел женщину, подходящую под описание, полицейские просят обратиться в любое отделение или по телефону экстренных служб "112".

Напомним, российские правоохранительные органы будут искать людей по-новому: поиск начнется сразу после подачи заявления. В настоящее время после сообщения о пропаже проводят проверку, по итогам которой полицейский решает, объявлять ли пропавшего в розыск. Проверка может занять от нескольких часов до трех дней.

Соответствующий проект закона уже отправлен в Минюст. В документе также отмечается, что сообщения об исчезновении лиц будут регистрироваться вне зависимости от давности и места пропажи, анкетных данных и фотографии. Также правоохранители не будут учитывать, пропадал ли человек раньше.

Согласно проекту правового акта, поиском займутся МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Каждое ведомство будет принимать заявки о пропавших и заносить их в общую базу данных.