Полиция задержала похитительницу дорогих часов

В одном из столичных аэропортов задержали женщину, подозреваемую в хищении дорогостоящих часов из квартиры, сообщает столичный главк МВД.

Инцидент произошел в Ново-Переделкине 22 июля. Дочь хозяев квартиры пригласила свою знакомую в гости. Воспользовавшись удобным моментом, девушка тайно похитила двое брендовых часов и сдала их в ближайший ломбард. На вырученные деньги она приобрела туристическую путевку.

Материальный ущерб составил полтора миллиона рублей.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего часы стоимостью более 1,3 миллиона рублей из кабинета предпринимательницы.

26-летняя жительница Тамбова, занимающая должность генерального директора одной из компаний, обратилась в полицию ночью 2 августа. Она рассказала, что неизвестный тайно похитил из ее рабочего кабинета на Семеновской набережной принадлежащие ей часы товарной марки Piaget стоимостью 1,35 миллиона рублей.