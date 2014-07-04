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Происшествия

04 июля 2014, 21:56

Столичного предпринимателя вынуждали отдать акции на 850 миллионов

полиция обыски криминал уголовные дела компании сделки девелоперы

Фото: ИТАР-ТАСС

На востоке и северо-востоке столицы прошли обыски в ряде частных организаций в рамках дела о принуждении к совершению сделки совладельцем одного из российских девелоперов в области недвижимости, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В период с августа 2012 года по январь 2013 года неизвестные, действующие под руководством совладельца указанной компании, угрожая насилием, принуждали бывшего главу предприятия по производству нерудных материалов передать принадлежащие ему 9% акций данного предприятия стоимостью более 850 миллионов рублей.

Кроме того, те же люди пытались "надавить" на потерпевшего и незаконно приобрести его загородный дом по более низкой цене.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения". В результате проведенных в пятницу обысков были обнаружены и изъяты предметы, а также документы, имеющие значение для следствия, подтверждающие противоправные действия, совершенные в отношении потерпевшего.

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